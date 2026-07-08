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Dow Jones 19:23
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Londra 17:35
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Petrolio a 73,97 dollari alle 15:40

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Prezzo del greggio Wti a 73,97 dollari per barile alle 15:40.
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