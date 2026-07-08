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Piazza Affari: rosso per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che mostra un decremento del 2,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Fincantieri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,58 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,89. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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