Piazza Affari: rosso per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un decremento del 2,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Fincantieri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,58 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,89. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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