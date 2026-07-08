USA, richieste mutui settimanali in calo del 2,2%

(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 3 luglio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -2,2%, dopo la stabilità registrata la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,1% e quello relativo alle nuove domande dello 0,6%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono sostanzialmente stabili al 6,58% dal 6,57% precedente.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

Condividi

```