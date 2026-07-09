Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota del 5,35% in azioni e derivati

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,35% in Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'1° luglio 2026. In particolare, il 2,67% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 2,68% sono strumenti derivati.

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