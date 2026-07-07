Jefferies promuove Morgan Stanley: target price rivisto a 252 dollari
(Teleborsa) - Seduta trascurata per Morgan Stanley che mostra un timido -0,08%.
Le azioni della banca d'affari limitano il calo registrato da Wall Street grazie alla promozione di Jefferies. Il broker ha alzato il prezzo obiettivo da 221 a 252 dollari.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, si nota che la banca d'affari americana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,82%, rispetto a +1,36% dell'S&P 100).
Il quadro tecnico di breve periodo di Morgan Stanley mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 223,5 USD. Rischio di discesa fino a 220,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 226,8.
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