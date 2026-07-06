MEF, mandato per emissione in dollari a BofA, Citi, Goldman Sachs e Morgan Stanley

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato a BofA , Citigroup , Goldman Sachs e Morgan Stanley il mandato per una nuova emissione via sindacato triple tranche in dollari, nell'ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana. I titoli avranno scadenza 14 luglio 2031, 14 luglio 2036 e 14 luglio 2056. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

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