Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Technoprobe, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31,99. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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