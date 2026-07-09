Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che presenta una flessione del 2,98% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,19%, rispetto a +1,3% del principale indice della Borsa di Milano ).





Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 51,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 55,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```