Seri Industrial, Intesa incrementa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 4,9 euro per azione (dai precedenti 4,2 euro) il target price su Seri Industrial , società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, confermando la raccomandazione "Neutral" nonostante un upside potenziale del 72%.



Gli analisti ritengono che l'ambizione strategica più ampia di Seri di affermarsi come attore chiave nella transizione energetica e nell'economia circolare in Europa offra un valore intrinseco sostanziale che non è ancora pienamente riflesso nella valutazione di mercato. Questa visione è supportata anche dalla valutazione di TEV. 2, che esclude qualsiasi contributo del progetto di Brindisi. L'investment case è sostenuto dallo sviluppo del primo impianto in Italia e nell'Europa meridionale dedicato alla produzione su larga scala di celle, moduli e sistemi di batterie agli ioni di litio, nonché da una delle iniziative più significative in Europa nel riciclo degli imballaggi post-consumo.



"Riteniamo che questi progetti consentano al gruppo di beneficiare dei trend di crescita strutturali legati allo stoccaggio di energia, all'elettrificazione e all'economia circolare", viene sottolineato.



Detto questo, i progetti sono "caratterizzati da una lunga tempistica di esecuzione e i rischi di esecuzione sono ancora significativi - viene evidenziato - Pertanto, pur riconoscendo il significativo potenziale strategico a lungo termine, manteniamo il nostro rating Neutral in attesa di maggiore visibilità sulle tappe fondamentali di esecuzione dei progetti e di indicazioni quantitative più dettagliate da parte del management in merito agli impatti finanziari a medio termine".

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