Stellantis, Citi taglia target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Citigroup ha tagliato a 7,2 euro per azione (dai precedenti 7,5 euro) il target price su Stellantis , colosso italo francese dell'automotive, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Migliora intanto l'andamento di Stellantis , che si attesta a 6,189 euro, con un aumento dello 0,63%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,253 e successiva a 6,407. Supporto a 6,099.

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