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STMicroelectronics, Goldman Sachs alza target price e conferma Neutral

Finanza, Consensus
STMicroelectronics, Goldman Sachs alza target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha alzato a 58 euro per azione (dai precedenti 42 euro) il target price su STMicroelectronics, colosso italo francese dei semiconduttori e confermato la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Intanto, si muove al rialzo STMicroelectronics, che si attesta a 66,02 euro, con un aumento dell'1,84%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 66,71 e successiva a 68,39. Supporto a 65,03.
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