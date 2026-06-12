STMicroelectronics, Goldman Sachs alza target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha alzato a 58 euro per azione (dai precedenti 42 euro) il target price su STMicroelectronics , colosso italo francese dei semiconduttori e confermato la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Intanto, si muove al rialzo STMicroelectronics , che si attesta a 66,02 euro, con un aumento dell'1,84%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 66,71 e successiva a 68,39. Supporto a 65,03.

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