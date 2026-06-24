Prysmian, Intesa Sanpaolo conferma buy e alza target price a 173 euro, upside di oltre il 16%

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma il buy su Prysmian e ne alza il target price da 142 a 173 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di oltre il 16% rispetto alla chiusura di ieri a 148,35 euro.



In vista dei risultati del primo semestre 2026, gli analisti confermano il proprio giudizio positivo sull'azienda.



"Nonostante il forte rally azionario da inizio anno", riporta uno studio, "la storia del titolo rimane convincente, ora supportata da un ulteriore livello di visibilità legata a Digital Solutions, che si sta affermando come uno dei principali beneficiari dello sviluppo dell'infrastruttura AI negli Stati Uniti, in un contesto di carenza strutturale di fibra ottica. Riteniamo che il management abbia margine per rivedere al rialzo le previsioni per quest'anno".



"Ancora più importante, aumentiamo le nostre stime di utile per azione rettificato per gli esercizi 2027 e 2028 rispettivamente del 6% e del 10%. Guardando al futuro, crediamo che Prysmian sia sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per l'esercizio 2028 con almeno un anno di anticipo. Insieme alla propensione del management per acquisizioni e fusioni strategiche, ciò rafforza la necessità di un aggiornamento del piano strategico del gruppo nel primo semestre 2027".





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