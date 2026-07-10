Analisi Tecnica: indice DAX del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.658,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.737,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24.357,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)