Milano 10:31
52.607 +0,43%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:31
10.479 +0,06%
Francoforte 10:30
25.089 -0,12%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.658,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.737,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24.357,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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