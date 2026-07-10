Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dell'1,09%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52.955, con il supporto più immediato individuato in area 51.813. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51.244.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)