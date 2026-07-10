Milano 10:31
52.607 +0,43%
Nasdaq 9-lug
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:31
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Francoforte 10:31
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un rialzo dell'1,09%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52.955, con il supporto più immediato individuato in area 51.813. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51.244.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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