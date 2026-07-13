Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,42%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.606,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.513,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.699.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)