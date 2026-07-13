Milano 12:32
52.695 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:32
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Francoforte 12:32
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,42%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.606,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.513,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.699.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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