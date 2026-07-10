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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

In forte ribasso il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un disastroso -4,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 68,66. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 74,91. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 81,17.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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