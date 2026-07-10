Bayer cede la divisione contraccettiva ad Apollo per 3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il colosso chimico-farmaceutico tedesco
ha ceduto una quota di minoranza
della sua divisione contraccettiva ad Apollo Global Management
per 3 miliardi di euro.
In base all'accordo, i fondi gestiti da Apollo e le società affiliate acquisiranno una partecipazione di minoranza, non di controllo, in una nuova entità che deterrà il ramo d'azienda dei contraccettivi reversibili a lunga durata d'azione (LARC) di Bayer. Bayer manterrà la quota di maggioranza nell'entità e continuerà a esercitare il pieno controllo operativo sull'attività
. L'investimento non comporterà modifiche alla strategia o alle attività relative ai LARC. Le attività LARC continueranno a far parte del core business della Divisione Farmaceutica di Bayer e l'entità rimarrà interamente consolidata nel Bilancio Consolidato del Gruppo Bayer.
Il perfezionamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2026
, previa approvazione delle autorità antitrust e il rispetto delle consuete condizioni di chiusura.
"Questa transazione rappresenta una soluzione di finanziamento strategica che rafforza la nostra struttura patrimoniale, preservando al contempo il pieno controllo operativo su questa attività farmaceutica fondamentale", ha dichiarato la CFO di Bayer Judith Hartmann
. "Migliora la nostra flessibilità finanziaria, consentendoci di gestire le maggiori esigenze di liquidità di quest'anno, legate alle scadenze obbligazionarie e alle procedure legali, e di continuare a perseguire le nostre priorità a lungo termine".
L'accordo arriva mentre l'azienda con sede a Leverkusen sta cercando di superare le difficoltà dalle cause legali negli Stati Uniti
legate all'erbicida Roundup
. La scorsa settimana Bayer ha scorporato la sua attività statunitense relativa al glifosato
, che include l'erbicida, in un'unità aziendale separata, a seguito di una sentenza favorevole della Corte Suprema in merito al contenzioso.