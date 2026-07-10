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Eni, Morgan Stanley abbassa il target price

Energia, Finanza, Consensus
Eni, Morgan Stanley abbassa il target price
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha abbassato a 22 euro per azione (dai precedenti 25,3 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.
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