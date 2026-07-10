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Eni, Morgan Stanley abbassa il target price
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10 luglio 2026 - 08.22
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(Teleborsa) -
Morgan Stanley
ha abbassato a
22 euro
per azione (dai precedenti 25,3 euro) il
target price
su
Eni
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Hold
" sul titolo.
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