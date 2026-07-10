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New York: giornata depressa per Gilead Sciences

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Gilead Sciences
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società biofarmaceutica americana, che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Gilead Sciences rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Gilead Sciences è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 133,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 128. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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