New York: giornata depressa per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società biofarmaceutica americana , che presenta una flessione del 3,44% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Gilead Sciences rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Gilead Sciences è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 133,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 128. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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