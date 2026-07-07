Gilead Sciences vola a Wall Street dopo il via libera della FDA a Hepcludex

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Gilead Sciences che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,16%, dopo l'approvazione della FDA di Hepcludex, il primo farmaco per l'epatite delta (HDV) mai autorizzato negli USA.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società biofarmaceutica americana rispetto all'indice di riferimento.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Gilead Sciences rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 136,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 132,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 140,2.



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