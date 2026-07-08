Seduta sottotono a Wall Street dopo nuovi attacchi USA in Iran

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,25%; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.504 punti.



Pessimo il Nasdaq 100 (-1,77%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l' S&P 100 (-0,31%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,03%), sanitario (+1,55%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,99%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali (-1,67%), informatica (-1,62%) e materiali (-0,98%).



Si ravvivano i timori di una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran che potrebbe compromettere l'accordo di pace provvisorio raggiunto il mese scorso con Washington che ha annunciato di aver completato una serie di attacchi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz.



Inoltre, gli USA hanno reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano.



In scia a tutto ciò, si riaccendono le preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico, offuscando le prospettive sull'inflazione e sui tassi di interesse.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+3,52%), Johnson & Johnson (+3,05%), United Health (+2,44%) e Salesforce (+2,34%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -3,08%.



Scivola Honeywell International , con un netto svantaggio del 2,65%.



In rosso Sherwin Williams , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.



Spicca la prestazione negativa di Cisco Systems , che scende dell'1,92%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Cognizant Technology Solutions (+6,21%), Gilead Sciences (+5,21%), Workday (+4,10%) e CoStar (+4,08%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel , che ha chiuso a -9,60%.



Pesante Western Digital , che segna una discesa di ben -7,86 punti percentuali.



Seduta negativa per Marvell Technology , che scende del 7,45%.



Sensibili perdite per KLA-Tencor , in calo del 7,10%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Mercoledì 08/07/2026

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,78 Mln barili)



Giovedì 09/07/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 3,2%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,17 Mln unità).

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