New York: perdite consistenti per Zscaler
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in perdita del 5,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Zscaler rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Zscaler confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 145,8 USD con primo supporto visto a 136,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 133,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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