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New York: perdite consistenti per Moderna

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Moderna
Scende sul mercato la società americana di biotecnologia, che soffre con un calo del 5,65%.
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