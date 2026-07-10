New York: preme sull'acceleratore Weyerhaeuser Company

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti in legno , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,15%.



Lo scenario su base settimanale di Weyerhaeuser Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Weyerhaeuser Company evidenzia un declino dei corsi verso area 22,99 USD con prima area di resistenza vista a 23,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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