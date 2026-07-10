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Piazza Affari: exploit di Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: exploit di Maire
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,65 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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