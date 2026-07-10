Milano 10:39
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Dow Jones 9-lug
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Piazza Affari: seduta euforica per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per Maire
Rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
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