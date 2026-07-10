Traton, vendite in aumento del 4% nel secondo trimestre trainate da Scania

(Teleborsa) - Traton , azienda tedesca parte del gruppo Volkswagen che produce veicoli commerciali, ha incrementato le vendite di veicoli nel secondo trimestre del 2026 del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quota 82.900 unità. Questo dato rappresenta un miglioramento sequenziale rispetto al primo trimestre del 2026, in cui le vendite si erano attestate a 68.600 veicoli. Di conseguenza, le vendite cumulative per il primo semestre del 2026 hanno raggiunto le 151.500 unità, l'1% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Scania Vehicles & Services ha incrementato le vendite del 7% nel secondo trimestre. I principali fattori trainanti sono stati il ??lancio della linea di prodotti NEXT ERA sul mercato cinese e il programma di incentivi governativi "Move Brasil" in Brasile. Nel primo semestre del 2026, le vendite si sono attestate a 47.300 unità, sostanzialmente invariate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



MAN Truck & Bus ha registrato un aumento del 3% delle vendite nel secondo trimestre. Il mercato tedesco, particolarmente importante per MAN, ha mostrato una crescita meno dinamica rispetto al resto d'Europa. Nella prima metà del 2026, le vendite di MAN sono state superiori dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



International Motors ha registrato un calo dell'8% delle vendite nel secondo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, pur registrando un miglioramento rispetto al primo trimestre del 2026. Il mercato statunitense ha recentemente mostrato segnali incoraggianti di ripresa della domanda, che si stanno gradualmente riflettendo sulle vendite e si prevede che diventeranno più evidenti nella seconda metà del 2026. Nella prima metà del 2026, le vendite sono diminuite del 15% su base annua.



Volkswagen Truck & Bus ha registrato un aumento del 15% delle vendite nel secondo trimestre. Anche in questo caso, il programma di incentivi governativi in ??Brasile ha avuto un impatto positivo. Nella prima metà del 2026, VWTB ha registrato un calo del 4% nelle vendite unitarie a causa del debole primo trimestre.

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