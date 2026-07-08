Mercedes, consegne di auto calano dell'8% nel secondo trimestre affondate dalla Cina (-30%)

(Teleborsa) - Le azioni Mercedes lasciano sul terreno il 3,6% alla Borsa di Francoforte dopo aver annunciato vendite globali di auto in calo dell'8% a 417.800 veicoli nel secondo trimestre, affondate dal crollo del mercato cinese (-30%) dove la crisi immobiliare sta soffocando la domanda di veicoli di lusso.



Come nel primo trimestre, le vendite totali al di fuori del Paese asiatico hanno invece superato i livelli dell'anno precedente (+2%), sostenute dalla continua crescita nei principali mercati occidentali, tra cui Nord America (+13%) e l'Europa (+4%), con la Germania in crescita del 6%.



Le consegne di modelli completamente elettrici sono balzate del 51%, trainate dalla forte domanda in Europa.

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