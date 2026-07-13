Milano 12:31
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
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Londra 12:31
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Francoforte 12:31
25.069 +0,01%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Nasdaq Composite, che conclude in progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.435,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.973. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26.898,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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