Commercialisti: "Falcone e uomini sua scorta esempio vivo di coraggio civile e dedizione a istituzioni"

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Vincenzo Moretta, ha partecipato oggi a Palermo alla cerimonia di consegna al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino della Fiat Croma sulla quale il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifan. Organizzata dalla Fondazione Falcone, l'iniziativa, dal titolo “La memoria è impegno nel presente”, ha inteso ribadire il valore civile della memoria e il dovere delle istituzioni di custodire e trasmettere l'eredità di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà del Paese.



"I commercialisti – afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – sono da sempre al fianco delle istituzioni nella promozione della trasparenza, della correttezza nei comportamenti economici e del rispetto delle regole. La nostra professione svolge un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della legalità, nel contrasto alle pratiche illecite e nel rafforzamento della fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni. La nostra presenza alla cerimonia di oggi si inserisce in questo solco e ne è una testimonianza importante".



"La figura di Giovanni Falcone e il sacrificio degli uomini e delle donne che hanno condiviso con lui la lotta contro la mafia rappresentano ancora oggi un esempio altissimo di coraggio, senso dello Stato e fedeltà ai principi democratici», dichiara Vincenzo Moretta. «Ricordare Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta non significa soltanto rendere omaggio alla loro memoria, ma rinnovare l'impegno di ciascuno di noi a difendere quotidianamente i valori della legalità e della giustizia. Il loro esempio continua a indicare alle nuove generazioni la strada del servizio al bene comune, della coerenza e del coraggio. È un patrimonio morale che appartiene all'intera comunità nazionale che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere".

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