Ludmilla Voronkina Bozzetti conduce a Milano l'evento per i 10 anni di "Women for Women Against Violence"

(Teleborsa) - Si è svolta presso la Fabbrica del Vapore di Milano l'inaugurazione della mostra fotografica "Women for Women Against Violence – 10 anni", progetto ideato, realizzato e prodotto dall'Associazione Consorzio Umanitas, di cui Donatella Gimigliano è presidente, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e al sostegno delle donne che affrontano il tumore al seno.



A condurre la serata è stata Ludmilla Voronkina Bozzetti, top model internazionale, artista visiva e filantropa, che ha accompagnato il pubblico durante il vernissage e la cerimonia di consegna del Women for Women Against Violence – Camomilla Award, insieme a Ilaria Capponi.



L'esposizione, aperta al pubblico fino al 30 agosto 2026, celebra il decennale di un progetto che, attraverso 21 fotografie firmate da Tiziana Luxardo, racconta storie di coraggio, resilienza e rinascita, dando voce a donne che hanno saputo trasformare esperienze difficili in testimonianze di speranza e consapevolezza.



La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria, confermando il valore di un'iniziativa che da dieci anni promuove il dialogo su temi di grande rilevanza sociale e sostiene una cultura fondata sul rispetto, sull'inclusione e sulla solidarietà.



Per Ludmilla Voronkina Bozzetti, da sempre impegnata in progetti che coniugano moda, arte e responsabilità sociale, la conduzione dell'evento ha rappresentato un'ulteriore occasione per dare voce a un messaggio di empowerment femminile e sensibilizzazione, rafforzando il proprio impegno nel promuovere iniziative che mettono al centro la dignità, il coraggio e la rinascita delle donne.

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