BFF, Luigi Lubelli nominato Chief Financial Officer

(Teleborsa) - BFF Bank ha annunciato la nomina, con decorrenza odierna, di Luigi Lubelli in qualità di Chief Financial Officer (CFO). Il ruolo era ricoperto ad interim da Giuseppe Sica, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BFF.



Luigi Lubelli vanta oltre trent'anni di esperienza internazionale nel settore finanziario e ha ricoperto ruoli di senior management in primarie istituzioni bancarie, assicurative e di investimento, tra cui quelli di Group Chief Financial Officer in Generali e di Chief Financial Officer presso Allfunds Bank. Nel corso della sua carriera, Lubelli ha maturato oltre un decennio di esperienza in ruoli apicali nelle aree finance e risk management presso MAPFRE, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Group Chief Risk Officer e di Deputy General Manager per Risk e Capital Markets. All'inizio del proprio percorso lavorativo, ha lavorato per istituzioni finanziarie internazionali quali Morgan Stanley e Citibank .



"La sua ampia esperienza, maturata presso istituzioni finanziarie internazionali, rappresenterà un contributo importante nella definizione del prossimo capitolo strategico di BFF all'interno di un percorso di crescita diversificata e profittevole", ha commentato l'AD Giuseppe Sica.

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