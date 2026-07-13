Francoforte: andamento sostenuto per Scout24
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una variazione percentuale dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,73 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,03. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 73,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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