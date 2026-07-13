Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno del 3,33% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Redcare Pharmacy N.V. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 64,57 Euro. Primo supporto visto a 61,82. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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