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Madrid: scambi in positivo per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per BBVA
Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
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