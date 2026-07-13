New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta in utile del 2,26% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Salesforce, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 165,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 168,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 164,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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