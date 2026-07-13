New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che tratta in utile del 2,26% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Salesforce , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 165,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 168,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 164,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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