Milano 13-lug
0 0,00%
Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Oro: 3.998,67 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.998,67 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.998,67 dollari l'oncia (-2,74%) alle 19:30.
Condividi
```