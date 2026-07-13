Milano 12:41
52.739 +0,24%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:41
10.474 -0,22%
Francoforte 12:41
25.103 +0,14%

Piazza Affari, i dividendi del 13 luglio 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 13 luglio 2026
(Teleborsa) - il 13 luglio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

Abc Company
ISIN: IT0005466294
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,0595 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026

Abc Company
ISIN: IT0005466294
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Data di pagamento: 29/07/2026

Datalogic
ISIN: IT0004053440
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,12 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026

Novamarine
ISIN: IT0005605701
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,05 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026

Promotica
ISIN: IT0005425365
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026

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