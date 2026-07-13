Piazza Affari, i dividendi del 13 luglio 2026
(Teleborsa) - il 13 luglio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Abc Company
ISIN: IT0005466294
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,0595 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026
Abc Company
ISIN: IT0005466294
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Data di pagamento: 29/07/2026
Datalogic
ISIN: IT0004053440
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,12 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026
Novamarine
ISIN: IT0005605701
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,05 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026
Promotica
ISIN: IT0005425365
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 15/07/2026
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