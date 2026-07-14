Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
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Londra 12:11
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 13 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.833,1 con primo supporto visto a 52.256,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52.014.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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