Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 13 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.833,1 con primo supporto visto a 52.256,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52.014.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)