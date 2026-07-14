Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:11
10.462 -0,34%
Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Modesta la performance per il derivato italiano, che ha registrato un marginale guadagno a 52.870.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.190, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.225. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.155.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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