Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53.285. Rischio di eventuale correzione fino al target 50.840. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 55.730.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)