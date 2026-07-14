Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Giornata pressoché debole per indice spagnolo, che ha terminato in calo a 19.335,7.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.615,8, con il supporto più immediato individuato in area 19.079,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18.824,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)