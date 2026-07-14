Milano 12:16
52.566 -0,46%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:16
10.460 -0,37%
Francoforte 12:17
25.001 -0,45%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -2,74%

Nikkey a 66.678,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -2,74%
Indice Nikkey -2,74% a quota 66.678,36 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```