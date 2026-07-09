Milano 8-lug
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Nasdaq 8-lug
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Dow Jones 8-lug
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Londra 8-lug
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Francoforte 8-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,04%

Nikkey a 68.180,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,04%
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