Francoforte: scambi negativi per Bilfinger

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale dell'ingegneria , con una flessione del 2,11%.



L'andamento di Bilfinger nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del contractor tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 80,9 Euro con prima area di resistenza vista a 82,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 80,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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