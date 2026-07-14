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Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim
(Teleborsa) - Pressione su Cts Eventim, che tratta con una perdita del 2,48%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cts Eventim rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Cts Eventim è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,82 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 54,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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