Francoforte: si concentrano le vendite su SAP

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia software tedesca , che mostra un decremento del 2,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SAP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di SAP resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 139,7 Euro. Supporto visto a quota 136,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 142,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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