Francoforte: si concentrano le vendite su SAP
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia software tedesca, che mostra un decremento del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SAP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di SAP resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 139,7 Euro. Supporto visto a quota 136,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 142,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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