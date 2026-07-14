Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per TUI , che mostra un decremento del 2,20%.



Il trend di TUI mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,881 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,967. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,843.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```