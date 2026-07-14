Francoforte: si concentrano le vendite su TUI
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per TUI, che mostra un decremento del 2,20%.
Il trend di TUI mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,881 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,967. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,843.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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