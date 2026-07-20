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Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa
Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo del 2,51%.
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