Francoforte: si muove a passi da gigante TUI
(Teleborsa) - Brilla TUI, che passa di mano con un aumento del 4,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di TUI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,814 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,46. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,168.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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